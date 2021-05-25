"Вашингтон" не отпустил вратаря Илью Самсонова в сборную России по хоккею

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" не отпустил голкипера Илью Самсонова в национальную сборную России на чемпионат мира в Риге. В качестве причины отказа названы проблемы со здоровьем, информирует пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

"Вашингтон" не отпускает Самсонова на чемпионат мира по медицинским показателям. Илья расстроен, так как очень хотел приехать в сборную", - говорится в сообщении .

Самсонов в нынешнем сезоне провел в НХЛ 19 матчей, одержал 13 побед и дважды сыграл "на ноль".

24-летний голкипер вынужден пройти двухнедельный курс реабилитации в лагере "Вашингтона".

Отметим, что Илья на днях пострадал от грязного приема нападающего "Бостона" Брэда "Крысы" Маршанда в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Во время одного из эпизодов Самсонов выкатился из ворот, а проезжавший мимо форвард ударил его клюшкой между ног, от чего голкипер упал на лед.

Ранее стало известно, что из-за многочисленных повреждений вызов в сборную отклонил Александр Овечкин .

Тем временем защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов и нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко должны прибыть в расположение сборной в Риге 26 мая. В ночь на понедельник "Сент-Луис" и "Вашингтон" завершили борьбу в Кубке Стэнли, уступив в первом раунде плей-офф "Колорадо" (0-4) и "Бостону" (1-4) соответственно.

После трех матчей предварительного этапа ЧМ-2021 у сборной России шесть очков - две победы и одно поражение от Словакии (1:3). Свою следующую игру команда тренера Валерия Брагина проведет в среду против Дании.