Чилиец Игнасио Касале на ралли-марафоне "Дакар" 2021 года выступит в зачете грузовиков. 33-летний спортсмен будет пилотом команды "Татра", об этом 33-летний гонщик сообщил на своей странице в Twitter.
- В "КамАЗ-Мастер" перед "Дакаром" пожаловались на дефицит импортных комплектующих
Касале дебютировал на "Дакаре" в 2010 году в качестве штурмана своего отца в зачете грузовиков, став по итогам соревнования 26-м.
В следующем году чилиец выступил в зачете мотоциклов, после чего решил попробовать свои силы в категорию квадроциклов, где трижды стал победителем ралли-марафона (2014, 2018 и 2020).
Muy contento de anunciar que soy parte del equipo Tatra Buggyra Racing, de Repûblica Checa. El próximo Rally Dakar lo competiré en la categoría camiones a bordo de un Tatra. Estoy muy feliz de ser piloto oficial de Tatra y Buggyra Racing. ????????????????@buggyra_racing pic.twitter.com/5AobSzvgkC— Ignacio Casale (@IgnacioCasale) November 24, 2020
В 2019 году Игнасио Касале участвовал в зачете багги. "Дакар" 2021 года состоится с 3 по 15 января на территории Саудовской Аравии второй раз подряд.
"Дакар" - ежегодный ралли-марафон среди автомобилей и мотоциклов разных классов, проводящийся с 1978 года. В нем принимают участие профессиональные спортсмены и заводские команды, но большая часть участников - любители, их доля достигает 80 %.
???? Here it is! The #Dakar2021 route!
The new route, which is more technical and more varied, challenges the competitors to take on the dunes from the first to the last day ???? ???? pic.twitter.com/5KpH4GTRIA— DAKAR RALLY (@dakar) June 11, 2020