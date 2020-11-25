Чилиец Игнасио Касале на ралли-марафоне "Дакар" 2021 года выступит в зачете грузовиков. 33-летний спортсмен будет пилотом команды "Татра", об этом 33-летний гонщик сообщил на своей странице в Twitter.

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Касале дебютировал на "Дакаре" в 2010 году в качестве штурмана своего отца в зачете грузовиков, став по итогам соревнования 26-м.

В следующем году чилиец выступил в зачете мотоциклов, после чего решил попробовать свои силы в категорию квадроциклов, где трижды стал победителем ралли-марафона (2014, 2018 и 2020).

Muy contento de anunciar que soy parte del equipo Tatra Buggyra Racing, de Repûblica Checa. El próximo Rally Dakar lo competiré en la categoría camiones a bordo de un Tatra. Estoy muy feliz de ser piloto oficial de Tatra y Buggyra Racing. ????????????????@buggyra_racing pic.twitter.com/5AobSzvgkC— Ignacio Casale (@IgnacioCasale) November 24, 2020

В 2019 году Игнасио Касале участвовал в зачете багги. "Дакар" 2021 года состоится с 3 по 15 января на территории Саудовской Аравии второй раз подряд.

"Дакар" - ежегодный ралли-марафон среди автомобилей и мотоциклов разных классов, проводящийся с 1978 года. В нем принимают участие профессиональные спортсмены и заводские команды, но большая часть участников - любители, их доля достигает 80 %.