Московский ЦСКА отреагировал на критику нападающего команды Федора Чалова со стороны главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Накануне в эфире телеканала "Матч ТВ" Черчесов объяснялся за провал в решающей игре Лиги Наций против Сербии (0:5) и жестко прошелся по игрокам, доставшимся ему от клубов.

На позиции центрального нападающего в матче с сербами вышел Антон Заболотный из "Сочи". Форвард нанес несколько ударов по воротам, но так и не сумел отличиться. В итоге дружина Черчесова была разгромлена в главном матче года.

Объясняя выбор нападающего между Чаловым и Заболотным, Черчесов заявил следующее: "Мне лучше "бездарный" Заболотный, его так называют, нежели талантливый, но который ничего не делает".

Руководство ПФК ЦСКА выразило удивление высказываниями в эфире федерального канала наставника сборной, который, как профессиональный тренер, должен бы считать виновным в неудаче именно себя.

"А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз. Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот", - говорится в заявлении ЦСКА.

Не остался в стороне и "Сочи", которому достался "бездарный" Заболотный. Генеральный директор Дмитрий Рубашко пояснил, что таковым игрока считает пресса, а тренера сборной в нем все устраивает.

"Заболотного постоянно пытаются зацепить, в СМИ пишут нелицеприятные вещи о нем. Станислав Саламович и сказал, что это не он так Антона называет, а нашего форварда поливают грязью после незабитых мячей. Это же не тренер сборной делает. Черчесов говорит о том, что об этом пишут именно в прессе и обычные любители футбола. Под таким давлением любому футболисту тяжело раскрыться", - заявил Рубашко в интервью "Чемпионату".

"Черчесова устраивает, что Заболотный создает голевые моменты, но у него хромает реализация. Это не значит, что он "бездарный". То, что Заболотного вызвали в сборную, означает, что в нем видят потенциал", - добавил представитель "Сочи".

Тем временем владелец московского "Спартака" Леонид Федун интервью РБК выразил претензии к врачам сборной, которые, по его мнению, повели себя недостаточно профессионально в случае с нападающим красно-белых Александром Соболевым.

Тот пропустил матч против Сербии из-за проблем с коленом. После возвращения в клуб игроку назначили операцию, которая прошла в понедельник.

"Черчесов сказал, что врачи сборной России будут бережно относиться к Соболеву, но мы видим, что Александр был прооперирован, что тут поделаешь. Претензии скорее к врачам сборной, которые повели себя недостаточно профессионально", - заявил Федун.