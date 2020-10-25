Голкипер хабаровского "Амура" чех Марек Лангхамер был наказан малым дисциплинарным штрафом (2+10 минут) за неправильную экипировку в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против челябинского "Трактора".

"Трактор" победил со счетом 2:1. В результате удаления вратаря хабаровчане остались втроем в начале второго периода и пропустили вторую шайбу от Сергея Калинина, которая в итоге стала победной. Чешский голкипер был наказан за то, что его наплечник не соответствовал стандартным размерам.

"Я сам точно не могу объяснить, почему такое произошло. Главный судья сказал, что был запрос из Москвы. Нам сказали, что как будто у вратаря торчал наплечник. Мы мерили, все было стандартно, как положено", - сказал после игры наставник "Амура" Сергей Светлов.

В нынешнем сезоне "Трактор" уже трижды обыгрывает "Амур": ранее челябинцы побеждали 20 сентября на домашнем льду (5:0) и 23 октября в гостях (4:2).

"Трактор" (26) занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, "Амур" (16) идет восьмым.