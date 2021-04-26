Чемпион мира 2021 года норвежец Эмиль Иверсен

Granada / wikipedia.org

Чемпион мира 2021 года норвежец Эмиль Иверсен рассказал об оскорблениях, которым подвергся в соцсетях от болельщиков из России после его дерзких высказываний и победы в 50-километовом марафоне.

На финише гонки Иверсен обошел сломавшего палку Александра Большунова и выиграл золото после дисквалификации Йоханнеса Клебо, воспользовавшись стычкой двух лидеров.

"Русские называли меня астматиком и педофилом. В основном, пишут про астму и мошенничество. После чемпионата мира было много негатива. Некоторые русские считают, что гонки куплены королем Харальдом. В России много разных фанатов, и они патриоты. Как я понял, мне не желают ничего хорошего", - цитирует 29-летнего Иверсена телеканал Eurosport со ссылкой на издание Dagbladet

Иверсен подчеркнул, что не относится ко многим оскорбительным комментариям всерьез. Более того, он черпает в них энергию, так как спорт - это кладезь эмоций.

- "Flere russere mener at det er Kong Harald som har kjøpt og betalt rennene."

De er vel vant til at statsoverhoder driver med slikt? https://t.co/YkVwxcOY2w — Svein Harald Antonsen (@redundanton) April 25, 2021

"Этой зимой было много сообщений. Все началось после Лахти. Я поступил глупо, сказав, что мы нассали на Россию. Не знаю, как это перевели на русский, но что бы было, если бы русский сказал, что помочился на норвежцев? Так что это было не очень умно. Тогда на меня и полилось. Но сообщения вызывают у меня только смех. Нет проблем с хейтерами", - добавил он.