Министерство спорта России признало женские смешанные единоборства (ММА) официальной спортивной дисциплиной. Об этом ТАСС сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

Теперь занимающиеся ММА россиянки будут наравне с мужчинами официально отбираться в национальную сборную, получат возможность выполнить спортивные мастерские звания.

"Хочу поздравить всех причастных с этим долгожданным событием, которое стало вехой и важным итогом сложной и кропотливой работы", - заявил Габдуллин, отдельно поблагодарив Министерство спорта за поддержку этого вида спорта и возможность развивать на официальном уровне новую дисциплину.

"Этот вид спорта практикуется во многих других странах, нашим сборным, конечно, конкурировать на мировом уровне сложнее, но не значит, что наши девушки слабые. В этом году мы проведем отбор на самом высоком уроне, сформируем женскую сборную по ММА на чемпионаты мира и Европы", - пообещал президент Союза ММА.