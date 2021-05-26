Уругвайский футболист полчаса простоял на карнизе 11-го этажа, спасаясь от пожара

TyC Sports / twitter.com

Уругвайский футболист клуба "Рентистас" Франсиско Дуарте едва не погиб во время пожара в одном из отелей Буэнос-Айреса, где он находился на самоизоляции.

21-летний игрок прибыл с клубом в аргентинскую столицу на матч Кубка Либертадорес с местным "Расингом", однако вместе с двумя партнерами по команде сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован в номере отеля.

В 2 часа ночи в комнате Дуарте на 11-м этаже Hotel de las Américas произошло возгорание и футболист, спасаясь от огня и дыма, вылез через окно и встал на узкий карниз. Его смогли эвакуировать с помощью пожарного крана только спустя полчаса.

"Все, что я успел - это схватить штаны, футболку и мобильный телефон, чтобы использовать фонарик, поскольку из-за короткого замыкания не было света. К счастью, я не поддался панике и вылез на небольшой уступ, где смог удержаться. Из комнаты валил черный дым, было очень жарко. Я провел так 30 или 35 минут, но казалось, что прошло несколько дней. Мне было очень страшно", - рассказал Дуарте в интервью TyC Sports .

???? Dramático rescate de un jugador de Rentistas: se colgó del piso 11 para escapar del fuego. Francisco Duarte, que estaba aislado tras haber dado positivo por Covid-19 en su llegada a la Argentina, fue salvado por los bomberos cuando el Hotel de las Américas se incendiaba pic.twitter.com/BbxiEtAkik — TyC Sports (@TyCSports) May 25, 2021

Спасенный футболист был отправлен в больницу для обследования, которое не выявило повреждений. Он продолжит отбывать карантин в другом отеле.

Перед последним туром группового этапа Кубка Либертадорес "Рентистас" занимает четвертое место, набрав три очка, "Расинг" располагается на первой строчке, имея в активе 11 баллов. В текущем сезоне Дуарте провел шесть матчей, но не отметился результативными ударами.