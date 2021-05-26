Чемпионат Европы по велоспорту на треке в июне этого года пройдет в Минске без национальных команд из целого ряда европейских стран. Поездка на соревнования в Белоруссию считается небезопасной после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair.
Об отказе участвовать в чемпионате, который должен пройти в Минске с 23 по 27 июня, уже объявили сборные Великобритании, Германии и Нидерландов.
"В нынешних условиях поездка в Белоруссию не оправдана - недостатки перевешивают преимущества. Это не политическое заявление, мы приняли решение не ехать на чемпионат Европы исходя из соображений безопасности и благополучия гонщиков", - пояснил глава Королевского велосоюза Нидерландов Торвальд Венеберг в интервью местному порталу NOS.
В немецкой федерации тоже отказались участвовать в соревнованиях "в силу возникших обстоятельств", передает ВВС. В условиях прекращения авиасообщения с Белоруссией аналогичное решение приняла Великобритания.
Nederlandse baanwielrenners mijden #EK in #Minsk, maar 'geen politiek statement' https://t.co/uyMzGUhJL0 via @NOSsport— Hubert De Meulder (@HubertDeMeulder) May 25, 2021
Многие страны решили запретить европейским перевозчикам строить маршруты через Белоруссию и ограничить полеты белорусских авиакомпаний из-за инцидента в минском аэропорту, где два дня назад в сопровождении истребителя МиГ-29 вынужденно приземлился направлявшийся из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair.
Решение об экстренной посадке было принято после сообщения о взрывном устройстве на борту, которое позднее не подтвердилось.
Целью "блестящей спецоперации" было задержание находившегося на борту Романа Протасевича - основателя телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Сразу после приземления судна он вместе с подругой был схвачен сотрудниками местных органов госбезопасности.