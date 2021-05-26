Хвича Кварацхелия второй год подряд признается лучшим молодым игроком РПЛ

Анна Нэсси / soccer.ru

Полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым футболистом сезона в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Эту награду грузинский хавбек получает второй сезон подряд.

Победитель был определен главными тренерами клубов РПЛ, главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, капитанами команд РПЛ и комментаторами канала "Матч Премьер" среди кандидатов, которым на момент старта сезона было не больше 21 года.

В опросе Хвича набрал 145 баллов, второе место занял полузащитник "Динамо" Арсен Захарян (85), третье - защитник ЦСКА Игорь Дивеев (49).

???? Хвича Кварацхелия вновь признан лучшим молодым игроком!



???? Победителя в этой номинации определяли главные тренеры клубов #ТинькоффРПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, капитаны команд лиги и комментаторы МАТЧ ПРЕМЬЕР#ГероиСезона #Кварацхелия pic.twitter.com/b3Kpr6qrZz — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 26, 2021

20-летний Кварацхелия выступает за "Рубин" с лета 2019 года. В минувшем сезоне он провел в чемпионате России 23 матча, в которых забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач. "Рубин" по итогам сезона занял четвертое место и добыл путевку в третий квалификационный раунд нового еврокубка - Лиги конференций.

Лучшим вратарем РПЛ в сезоне-2020/21 признан голкипер московского "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме.

???? Гилерме - лучший вратарь сезона 2020/21 #ТинькоффРПЛ!



✅ На счету голкипера "Локомотива" 14 матчей на ноль. Ближайшие конкуренты в этой номинации оставили свои ворота сухими 11 раз#ГероиСезона #Гилерме pic.twitter.com/7FcI9ykI5z — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 26, 2021

В прошедшем сезоне натурализованный бразилец провел 25 матчей, в 14 из которых сохранил ворота в неприкосновенности, что является лучшим результатом среди вратарей РПЛ. Его "Локомотив" сезона занял третье место в таблице чемпионата России.