arnaldo.jr / DepositPhotos Россия потеряла пять позиций в рейтинге ФИФА после разгрома от Сербии

arnaldo.jr / DepositPhotos

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных планеты по итогам сыгранных за отчетный месяц матчей. Сборная России потеряла пять позиций и заняла 39-е место в обновленной табели о рангах.

После поражений от Сербии (0:5) и Турции (2:3) в Лиге наций, а также ничьей в контрольной игре с Молдавией (0:0), на счету дружины Станислава Черчесова 1461 балл. По сравнению с предыдущим рейтингом команда недосчиталась 19 очков.

В прошлом месяце сборной было потеряно две позиции.

По итогам сезона в Лиге наций российские футболисты не смогли добиться перехода в элитный дивизион, где выступают сильнейшие национальные команды, а также опустились в третью корзину отбора на чемпионат мира 2022 года.

Пятерка лидеров рейтинга ФИФА осталась неизменной - Бельгия, Франция, Бразилия, Англия и Португалия. Топ-10 дополняют Испания, Аргентина, Уругвай, Мексика и Италия.

После ЧМ-2018 изменилась формула подсчета очков в рейтинге ФИФА, которая теперь основывается на методе Эло. Новая система основана на прибавлении или вычитании очков к общему количеству с учетом важности каждой игры и соотношения сил соперников. Из нее были исключены подсчет среднего числа очков за год, а также коэффициент конфедераций.