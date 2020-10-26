fckrasnodar.ru "Краснодар" пожаловался на предвзятое судейство в пользу "Спартака"

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Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг выступил с заявлением по поводу предвзятого судейства в домашнем матче 12-го тура Премьер-лиги против московского "Спартака", в котором судья Владислав Безбородов и Кирилл Левников, работавший на VAR, засчитали первый гол гостей и отменили второй гол хозяев.

Красно-белые выиграли субботнюю встречу со счетом 3:1 и на фоне осечки "Зенита" единолично возглавили турнирную таблицу. Забитыми мячами в составе гостей отметились Эсекьель Понсе (13'), Виктор Мозес (33') и Джордан Ларссон (82'), у хозяев поля отличился Леон Сабуа (59').

"Победу в этом матче "Спартаку" принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу "Спартака" в прошедшем матче", - говорится в заявлении Хашига на официальном сайте "Краснодара".

Гендиректор приводит два момента, в которых судьи, по его мнению, приняли предвзятые решения. Это засчитанный гол спартаковца Эсекьеля Понсе и незасчитанный - в исполнении защитника "Краснодара" Кайо. Судьи не увидели нарушения Понсе на Чернове перед первым голом "Спартака", а после перерыва остановили игру до голевого удара Кайо из-за фола Мартыновича на Жиго.

"Оба эти момента при их схожести по сути были оценены главным судьей матча диаметрально противоположным образом. В первом случае гол засчитан, во втором - отменен. И оба эти решения оказали влияние на окончательный результат! На наш взгляд, именно в этом и состоит предвзятость", - отмечают в Краснодаре.

В первом случае, по мнению Хашига, налицо нарушение правил - игрок "Спартака" отталкивает соперника двумя руками. Во втором была "борьба" в штрафной площади, и мяч находился не в зоне этой борьбы:

"Спартак" из-за одного момента в игре с "Сочи" грозился "сняться" с чемпионата. И вся пресса при поддержке комментаторов и аналитиков заставила всех нас неделю наблюдать за этой истерией. Во вчерашнем матче таких моментов было два, и тишина! Можем лишь признать, что "Спартак" добился того, чего хотел. Их судят так, как они этого хотели. Победу вам принесли судьи", - говорится в заявлении.