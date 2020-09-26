27-го сентября в мире отмечается Международный день глухих. Совместно с Фондом развития футбола инвалидов "Равные Возможности" игроки и главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поучаствовали в уникальной съемке, в рамках которой с помощью языка жестов обратились к болельщикам.

Ближайший матч армейский клуб проведет в воскресенье на поле столичного "Локомотива" в рамках девятого тура чемпионата России.

ЦСКА (16 очков) сейчас располагается на третьем месте в турнирной таблице национального первенства, вслед за "Зенитом" (17) и "Спартаком" (17). "Локомотив" (12) пока занимает восьмую строчку.

Международный день глухих, отмечаемый ежегодно в последнее воскресенье сентября, был учрежден в 1951 году, в честь создания Всемирной федерации глухонемых.

Цель Дня - повышение информированности международного сообщества о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются глухие люди. По статистике, нарушениями слуха страдает каждый девятый человек. Его теряют в результате травмы, болезни или врожденных пороков.