Клубы-основатели Суперлиги выдвинули встречные обвинения в адрес УЕФА

thesuperleague.com

"Реал", "Барселона" и "Ювентус", являющиеся клубами-основателями провалившегося проекта европейской Суперлиги, выразили несогласие с решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыть дисциплинарное дело в их отношении. Они выступили с совместным заявлением на официальных сайтах.

Во вторник УЕФА обвинил эти команды в нарушении действующей правовой базы. Клубам-регенатам может грозить очень крупный денежный штраф и даже исключение из Лиги чемпионов.

"Барселона", "Реал" и "Ювентус" хотели бы выразить свое полное отторжение настойчивому принуждению, которое УЕФА применяет по отношении к трем величайшим футбольным организациям, - говорится в заявлении. - Такое отношение вызывает тревогу из-за вопиющего нарушения решения суда, в котором содержится предупреждение УЕФА воздерживаться от любых действий по наказанию клубов-учредителей Суперлиги, пока разбирательство продолжается".

В апреле испанский суд действительно вынес предварительное решение о том, что ФИФА и УЕФА не должны препятствовать созданию клубами европейской Суперлиги.

"Открытие дисциплинарного дела напрямую подрывает верховенство закона, которое мы, граждане Европейского союза, построили демократическим путем. Более того, это решение свидетельствует о неуважении к авторитету самих судов. Вместо того, чтобы найти способ модернизировать футбол через открытый диалог, УЕФА ожидает, что мы выйдем из продолжающихся судебных разбирательств, которые ставят под сомнение их монополию на европейский футбол", - отмечают клубы.

Вышеуказанные клубы-основатели европейской Суперлиги отказались покинуть проект после его фактического развала и подавления футбольного мятежа. Они заявили о приверженности своим планам в будущем, когда для этого будут условия.

FC Barcelona, Juventus and Real Madrid remain committed to modernizing football through an open dialogue with UEFA



Full statement:

???? https://t.co/xBANxm4jtL pic.twitter.com/zJbb4BmxZ7 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 26, 2021

"Барселона", "Реал" и "Ювентус", которым уже исполнилось более ста лет, не приемлют никаких форм принуждения, но при этом сохраняют твердую готовность к диалогу. Мы либо реформируем футбол, либо нам придется ждать его неминуемого краха", - предупреждают основатели Суперлиги.

УЕФА обязал вышедшие из Суперлиги клубы сделать общее пожертвование на сумму 15 миллионов евро, которое пойдет на развитие детско-юношеского и массового футбола в локальных сообществах по всей Европе, в том числе в Великобритании, а также согласиться на 5% сокращение призовых за участие в одном сезоне клубных турниров УЕФА и на перераспределение этих средств.

В отношении клубов, которые не покинули Суперлигу, УЕФА оставил за собой право предпринять любые действия, которые сочтет целесообразными.