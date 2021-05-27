Встреча заключительного тура молодежного чемпионата России по футболу в Грозном вновь была омрачена массовой потасовкой. На этот раз побоищем закончилась встреча между местным "Ахматом" и московским "Локомотивом" (1:5).

На 83-й минуте игры полузащитник команды из Грозного Лечи Садулаев, получив вторую желтую карточку, оказал физическое воздействие на судью Максима Чембулатова. После этого на поле началась драка между футболистами обеих команд.

В итоге после нападения со стороны соперников два футболиста "Локомотива" получили травмы, им была оказана медицинская помощь. В ближайшее время пострадавшие футболисты пройдут углубленное обследование на предмет наличия более серьезных повреждений.

Чембулатов показал красные карточки футболистам хозяев Абдулу-Малику Джакуеву и Турпалу-Али Ибишеву, после чего матч продолжился и завершился крупной победой гостей.

Как сообщил РИА "Новости" пресс-атташе Российской Премьер-лиги (РПЛ), все материалы о потасовке футболистов и о физическом воздействии одного из игроков "Ахмата" на арбитра матча будут переданы в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

С заявлением по поводу очередного вопиющего инцидента в Грозном выступила и пресс-служба железнодорожников . В нем отмечается, что футболисты "Ахмата" позволили себе агрессивное поведение в отношении арбитра матча, развязав драку, тогда как гости не были настроены на участие в потасовке.

"Локомотив" располагает фото- и видеосвидетельствами произошедшего. Внимательно изучив все детали, мы призываем футбольные власти разобраться в инциденте и наказать зачинщиков конфликта и всех в нем виновных. Футбол - контактный вид спорта, травмы в котором неизбежны. Тем не менее агрессии, грубости и физическому насилию нет места в футболе", - отмечает "Локомотив".

Это далеко не первый инцидент с избиением участников футбольных матчей в Грозном. В ноябре 2011 года в ходе беспорядков на поле был жестоко избит форвард молодежной команды "Краснодара" Спартак Гогниев . Он получил переломы ребра, носа и сотрясение мозга.

Два годя спустя на матче молодежных составов "Терека" (ныне - "Ахмата") и "Амкара" судья на бровке Муса Кадыров из Грозного избил футболиста пермской команды Илью Кричмара . Судья объяснил свои действия тем, что игрок гостей "что-то сказал о его маме". Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда заступился за однофамильца, заявив, что "вообще убил бы Кричмара за такое оскорбление" .

Старший тренер молодежной команды "Амкара" Константин Парамонов после избиения его игрока признался, что инциденты на матчах в Грозном происходят регулярно , но "все уезжают и молчат".