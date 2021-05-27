Встреча заключительного тура молодежного чемпионата России по футболу в Грозном вновь была омрачена массовой потасовкой. На этот раз побоищем закончилась встреча между местным "Ахматом" и московским "Локомотивом" (1:5).
На 83-й минуте игры полузащитник команды из Грозного Лечи Садулаев, получив вторую желтую карточку, оказал физическое воздействие на судью Максима Чембулатова. После этого на поле началась драка между футболистами обеих команд.
В итоге после нападения со стороны соперников два футболиста "Локомотива" получили травмы, им была оказана медицинская помощь. В ближайшее время пострадавшие футболисты пройдут углубленное обследование на предмет наличия более серьезных повреждений.
Чембулатов показал красные карточки футболистам хозяев Абдулу-Малику Джакуеву и Турпалу-Али Ибишеву, после чего матч продолжился и завершился крупной победой гостей.
Как сообщил РИА "Новости" пресс-атташе Российской Премьер-лиги (РПЛ), все материалы о потасовке футболистов и о физическом воздействии одного из игроков "Ахмата" на арбитра матча будут переданы в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).
С заявлением по поводу очередного вопиющего инцидента в Грозном выступила и пресс-служба железнодорожников. В нем отмечается, что футболисты "Ахмата" позволили себе агрессивное поведение в отношении арбитра матча, развязав драку, тогда как гости не были настроены на участие в потасовке.
"Локомотив" располагает фото- и видеосвидетельствами произошедшего. Внимательно изучив все детали, мы призываем футбольные власти разобраться в инциденте и наказать зачинщиков конфликта и всех в нем виновных. Футбол - контактный вид спорта, травмы в котором неизбежны. Тем не менее агрессии, грубости и физическому насилию нет места в футболе", - отмечает "Локомотив".
Это далеко не первый инцидент с избиением участников футбольных матчей в Грозном. В ноябре 2011 года в ходе беспорядков на поле был жестоко избит форвард молодежной команды "Краснодара" Спартак Гогниев. Он получил переломы ребра, носа и сотрясение мозга.
Два годя спустя на матче молодежных составов "Терека" (ныне - "Ахмата") и "Амкара" судья на бровке Муса Кадыров из Грозного избил футболиста пермской команды Илью Кричмара. Судья объяснил свои действия тем, что игрок гостей "что-то сказал о его маме". Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда заступился за однофамильца, заявив, что "вообще убил бы Кричмара за такое оскорбление".
Старший тренер молодежной команды "Амкара" Константин Парамонов после избиения его игрока признался, что инциденты на матчах в Грозном происходят регулярно, но "все уезжают и молчат".
Наконец, в ноябре прошлого года главный судья матча 7-го тура молодежного первенства России в Грозном между местным "Ахматом" и московским "Спартаком" Богдан Головко был избит сразу после финального свистка. Судью били в пах, по ногам и по спине. Позднее выяснилось, что арбитра избивал советник Рамзана Кадырова, попутно угрожая здоровью и жизни Головко и его семье.