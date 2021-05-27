Исследовательский холдинг "Ромир" опубликовал рейтинг спортсменов , которые пользуются наибольшим доверием у россиян. Первое место в нем досталось двукратной чемпионке Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой, ныне ведущей шоу на телеканале "ТНТ".

В первую пятерку также вошли фигуристка Алина Загитова, лыжник Александр Большунов, хоккеист Александр Овечкин и боец ММА Хабиб Нурмагомедов.

Места с шестого по десятое заняли боец Федор Емельяненко, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, футболист Артем Дзюба, теннисистка Мария Шарапова и прыгунья с шестом Елена Исинбаева.

В соцопросе приняли участие 2400 россиян старше 14 лет. Респондентов попросили назвать имена семи спортсменов, которым они доверяют больше всего. За первое место присваивалось 7 баллов, второе - 6 и так далее. Варианты ответов не предлагались.

В зимнем рейтинге инфлюенсеров лидером являлся Дзюба, а Большунова даже не было в десятке.