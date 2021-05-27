Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского "Реала"

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Француз Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал", сообщает пресс-служба "сливочных". В нынешнем сезоне "Королевский клуб" стал вторым в чемпионате Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

"Зинедин Зидан принял решение завершить свое пребывание на посту главного тренера нашего клуба, - говорится в заявлении пресс-службы мадридской команды. - Нужно уважать его решение и выразить ему нашу благодарность за профессионализм, преданность делу и страсть. Зидан - одна из величайших легенд "Реала".

48-летний французский специалист уже уходил из "Реала" в 2018 году после победы в Лиге чемпионов, но в марте 2019 года вновь возглавил мадридскую команду.

В качестве ее тренера Зидан трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды - чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. При нем была установлена рекордная по продолжительности беспроигрышная серия в истории клуба - 40 матчей.

В сезоне-2020/21 "Реал" под руководством французского специалиста занял второе место в чемпионате Испании, в кубке страны команда вылетела на стадии 1/32 финала, в Лиге чемпионов в полуфинале по сумме двух матчей уступила английскому "Челси".

В качестве преемника Зинедина Зидана в СМИ фигурировал итальянец Массимилиано Аллегри, но в четверг появилась информация, что он вернется в туринский "Ювентус".