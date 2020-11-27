Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко выразил мнение, что на печальное положение дел в Российской Премьер-лиге, которое ярко отражает безвольное выступление отечественных команд в еврокубках, сильно повлияла философия игры известного тренера "Рубина" и "Ростова" Курбана Бердыева.

По мнению специалиста, его качественно продуманная тактика игры от обороны, позволившая в свое время противостоять таким грандам как "Бавария" и "Манчестер Юнайтед", была широко перенята коллегами по цеху, но, к сожалению, неудачно ими скопирована. Это привело лишь к тому, что команды перестали атаковать.

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"Мы пожинаем плоды очень хорошей работы Курбана Бекиевича, который выстроил достаточно качественную игру в обороне. При схемах 5-4-1 или 5-3-2 все очень глубоко обороняются с надеждой на контратаку. В результате очень долго многие команды не играли в позиционных атаках и при потере мяча не прессинговали. Мы потеряли то, что сейчас пытаемся найти. Многие команды пробуют перестроиться", - заявил Гончаренко в интервью Нобелю Арустамяну.

Напомним, что подопечные Гончаренко накануне продлили безвыигрышную серию российских клубов в нынешнем еврокубковом сезоне до 16 игр. "Зенит", "Краснодар", "Локомотив" и ЦСКА, проведя по четыре матча на международной арене, до сих пор не знают побед в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

"Под его философию были хорошо подобраны футболисты. Настолько все было отлажено, но все исходило от системности обороны. Они знали, что завлекают любую команду в свои сети, и потом проводят контратаку. К сожалению, каким-то образом приходилось всем на это реагировать, и маленькие клубы поняли, что можно очень хорошо обороняться и против каждого соперника иметь свой шанс", - добавил тренер ЦСКА.