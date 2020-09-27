Футболисты "Челси" в гостевом матче чемпионата Англии сыграли вничью со счетом 3:3 с "Вест Бромвичем", хотя уступали после первого тайма с разницей в три мяча.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Каллум Робинсон (4', 25') и Кайл Бартли (27'), у лондонцев отличились Мэйсон Маунт (54'), Каллум Хадсон-Одои (70') и Тэмми Абрахам (90+3').

"Ошибки, приводящие к голам, всегда усложняют игру. Футболисты продемонстрировали силу воли, но мы вообще не должны оказываться в таких ситуациях. Мы будем продолжать работать и добиваться нужных результатов", - цитирует главного тренера "аристократов" Фрэнка Лэмпарда официальный сайт клуба.

HT: West Brom 3-0 Chelsea...

FT: West Brom 3-3 Chelsea! pic.twitter.com/bRmLq8L1Uk— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 27, 2020

Вернувшийся в высший дивизион "Вест Бромвич" набрал первое очко (в первых двух турах клуб проиграл) и занимает сейчас 16-е место в турнирной таблице. "Челси" (4) располагается на шестой позиции. Лидирует "Эвертон" (9) победивший в трех стартовых матчах.