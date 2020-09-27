Фото: Dallas Stars / twitter.com В Эдмонтоне хоккеисты "Далласа" во втором овертайме одолели "Тампу" со счетом 3:2 в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. В составе победителей шайбы забросили Кори Перри (18', 90') и Джо Павелски (54'). У проигравших отличились Ондржей Палат (25') и российский защитник Михаил Сергачев (44')

Фото: Dallas Stars / twitter.com

В Эдмонтоне хоккеисты "Далласа" во втором овертайме одолели "Тампу" со счетом 3:2 в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. В составе победителей шайбы забросили Кори Перри (18', 90') и Джо Павелски (54'). У проигравших отличились Ондржей Палат (25') и российский защитник Михаил Сергачев (44').

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился результативной передачей. Он продолжает возглавлять таблицу бомбардиров плей-офф, в активе россиянина 33 очка (7 шайб + 26 передач) в 24 матчах.

Форварды "Далласа" Александр Радулов и Денис Гурьянов очков в этой встрече не набрали. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 30 бросков, в активе вратаря "Далласа" Антона Худобина 39 сейвов.

"Фантастика, просто фантастика. Скажу снова: нас бы здесь не было без Худобина, как и их здесь бы не было без Василевского. Да, три матча за четыре дня, но он хотел эту игру. Вчера он подошел и дал понять, что хочет играть. Это лишний раз показывает, каким бойцом он является", - приводит слова исполняющий обязанности главного тренера "Даллас Старз" Рика Боунесса официальный сайт НХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу "Тампы". Следующий матч состоится 29 сентября.