Иорданский боксер Рашид Аль-Свайсат умер в возрасте 19 лет от травм головы, полученных на молодежном чемпионате мира в Польше
AIBA / twitter.com
Иорданский боксер Рашид Аль-Свайсат умер в возрасте 19 лет от травм головы, полученных на молодежном чемпионате мира в Польше
 
 
 
Иорданский боксер Рашид Аль-Свайсат умер в возрасте 19 лет от травм головы, полученных на молодежном чемпионате мира в Польше
AIBA / twitter.com

Иорданский боксер Рашид Аль-Свайсат умер в возрасте 19 лет от травм головы, полученных на молодежном чемпионате мира в Польше. Врачи боролись за его жизнь десять дней, проведя сложнейшую операцию на мозге.

Рашид, выступавший в весовой категории до 81 кг, потерял сознание в ринге в третьем раунде поединка против эстонца Антона Виноградова 16 апреля.

Он был экстренно доставлен в больницу, где перенес хирургическое вмешательство по удалению гематомы.

Спустя полторы недели, проведенные в отделении интенсивной терапии, спортсмен скончался.

"С глубокой печалью мы узнали о кончине Рашеда Аль-Свайсата из Иордании, который был госпитализирован 16 апреля после поединка чемпионата мира. Наши мысли вместе с его семьей, друзьями и товарищами по команде, которым мы выражаем наши искренние соболезнования", - говорится в заявлении пресс-службы Международной ассоциации бокса (AIBA).