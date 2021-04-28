Иорданский боксер Рашид Аль-Свайсат умер в возрасте 19 лет от травм головы, полученных на молодежном чемпионате мира в Польше

AIBA / twitter.com

Иорданский боксер Рашид Аль-Свайсат умер в возрасте 19 лет от травм головы, полученных на молодежном чемпионате мира в Польше. Врачи боролись за его жизнь десять дней, проведя сложнейшую операцию на мозге.

Рашид, выступавший в весовой категории до 81 кг, потерял сознание в ринге в третьем раунде поединка против эстонца Антона Виноградова 16 апреля.

Он был экстренно доставлен в больницу, где перенес хирургическое вмешательство по удалению гематомы.

Спустя полторы недели, проведенные в отделении интенсивной терапии, спортсмен скончался.

It is with deep sadness that we learned of the passing of Rashed Al-Swaisat of Jordan, who had been admitted to hospital on April 16 further to his fight during the AIBA YWCHs. Our thoughts are with his family, friends and teammates, to whom we offer our sincere condolences. pic.twitter.com/UGKVupJT4e — AIBA (@AIBA_Boxing) April 27, 2021

"С глубокой печалью мы узнали о кончине Рашеда Аль-Свайсата из Иордании, который был госпитализирован 16 апреля после поединка чемпионата мира. Наши мысли вместе с его семьей, друзьями и товарищами по команде, которым мы выражаем наши искренние соболезнования", - говорится в заявлении пресс-службы Международной ассоциации бокса (AIBA).