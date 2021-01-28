Александр Никитин

Администрация Тамбовской области

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин высказался о ситуации с финансированием местного футбольного клуба "Тамбов". По его словам, власти области не могут сейчас финансировать из бюджета региона команду, у которой есть задолженность по зарплате.

В текущем сезоне клуб Премьер-лиги оказался на грани банкротства. Общая задолженность "Тамбова" оценивается примерно в 360 млн рублей, чуть меньше половины из этого - долги по зарплате перед футболистами. Из-за финансовых проблем команда может сняться с чемпионата после зимней паузы и потерять профессиональный статус.

"Для футбольного клуба "Тамбов" сделано очень много, - приводит слова Никитина tvtambov.ru . - Если бы не позиция региона - в истории тамбовского спорта не было бы таких побед. Они получали бюджетную поддержку, гранты. И должны были привлечь к этому внебюджетное софинансирование, однако оно было очень низким. Как распределялись средства в клубе - непонятно".

"У клуба есть задолженности, поэтому бюджетное финансирование мы им сейчас предоставить не можем. Я не поднимал эту тему из-за уважения к клубу, к футболу, к людям, которые ко мне пришли, а в ответ получал несправедливые обвинения", - добавил губернатор.

После 19 туров чемпионата России "Тамбов" набрал 13 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.