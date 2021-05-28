Массимилиано Аллегри

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Итальянский футбольный клуб "Ювентус" в пятницу объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Андреа Пирло, чью соглашение с туринцами было рассчитано до 30 июня 2022 года. Его место уже занял Массимилиано Аллегри.

42-летний специалист возглавил "Ювентус" в августе 2020 года и привел команду к победе в Кубке и Суперкубке Италии, однако не смог продлить длившуюся с 2011 года серию побед в чемпионате страны. Триумфатором Серии А в этот раз стал миланский "Интер", а "Старая синьора" пришла к финишу четвертой.

"Несколько месяцев назад Пирло начал тренерскую карьеру и возглавил "Ювентус". Для принятия такого решения требовалось немало мужества, - говорится в сообщении "Ювентуса". - Мы благодарны Андреа за время, проведенное вместе, и желаем ему удачи в будущем, которое, несомненно, будет прекрасным".

GRAZIE per tutte le emozioni vissute insieme!

????????⚪⚫ @Pirlo_Official — JuventusFC (@juventusfc) May 28, 2021

"Закончился мой первый сезон в качестве тренера. Это был напряженный, сложный, но в любом случае прекрасный год. Если бы мне пришлось вернуться, я бы сделал точно такой же выбор, хотя я знал обо всех препятствиях, с которыми столкнусь в столь трудный для всех нас период, но добиться поставленных целей мне удалось", - написал Пирло на своей странице в Instagram .

Вакантное место займет Массимилиано Аллегри, который ранее тренировал "Ювентус" с 2014 по 2019 год и выиграл с туринцами пять чемпионатов Италии.

В качестве игрока Пирло выступал за "Ювентус" с 2011 по 2015 год, также он играл за "Брешию", "Интер", "Реджину", "Милан" и "Нью-Йорк Сити". Он является шестикратным чемпионом Италии, двукратным обладателем кубка страны, трехкратным - Суперкубка Италии, двукратным победителем Лиги чемпионов и двукратным обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Италии он выиграл чемпионат мира 2006 года.