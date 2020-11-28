vlerijse / DepositPhotos В финском Контиолахти норвежец Стурла Легрейд занял первое место в индивидуальной гонке на 20 км на первом этапе Кубка мира по биатлону

vlerijse / DepositPhotos

В финском Контиолахти норвежец Стурла Легрейд занял первое место в индивидуальной гонке на 20 км на первом этапе Кубка мира по биатлону.

Для триумфатора эта победа стала первой в рамках соревнования, всего он провел пять стартов, поразив 79 мишеней из 80. Легрейд в субботу преодолел дистанцию за 48 минут 57 секунд при безупречной стрельбе.

Второе место занял норвежец Йоханнес Бё (+19,6 секунды; 1 промах), третье - немец Эрик Лессер (+1.03,6; 1). Лучший из россиян Александр Логинов по итогам старта занял десятое место (+2.19,2; 2).

The first competition of the winter concludes in a surprise. Laegreid will start in ???? tomorrow #KON20

????????????Sturla Holm Lægreid @NSSF_Biathlon

????????????Johannes Thingnes Boe @NSSF_Biathlon

????????????Erik Lesser @skiverband

Rewatch the Men's Individual on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/7CHnLnIMEI— IBU World Cup (@IBU_WC) November 28, 2020

В вечерней программе соревнований победительницей стала 30-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер, преодолевшая дистанцию в 15 км за 44 минуты 0,9 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Второй оказалась представительница Германии Дениз Херрман (+0,8 секунды; 1 промах), третьей - шведка Йоханна Скоттхейм (+24,1; 0 промахов). Лучшей из российских биатлонисток стала Ульяна Кайшева (+2.38,0; 2 промаха), занявшая 15-е место.

Biathlon is back - but the women's yellow bib remains on familiar shoulders! ???? ????#KON20



???? Dorothea Wierer @Fisiofficial ????????

???? Denise Herrmann @skiverband ????????

???? @JSkottheim @SWEOlympic ????????



You can rewatch the women's Individual on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/RwymUEhZzn— IBU World Cup (@IBU_WC) November 28, 2020

В воскресенье состоятся спринтерские гонки у мужчин (начало - 12:30 мск) и женщин (15:40 мск), которые завершат программу первого этапа Кубка мира в Контиолахти.