Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов опроверг информацию об экстренной госпитализации в одну из московских клиник после заражения коронавирусной инфекцией.

В среду агентство ТАСС со ссылкой на Федерацию гандбола России (ФГР) сообщило о том, что 65-летний Трефилов был доставлен из Краснодара медицинским спецбортом, который заказал и оплатил президент федерации Сергей Шишкарев. Отмечалось, что сложная ситуация с ковидом в Краснодарском крае не позволяет оказать там квалифицированную помощь.

"Его состояние стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь. Мы надеемся, что наш прославленный наставник вернется в строй максимально быстро, тем более что опыт и помощь опытного тренера будут очень полезны нашей женской сборной на чемпионате Европы в декабре", - сообщил ТАСС представитель федерации.

Изо всех сил желаем Евгению Васильевичу скорейшего выздоровления!https://t.co/QUNMX7t4CR— Гандбол России (@rushandball) October 28, 2020

Однако позднее с среду агентство РИА "Новости" со ссылкой на самого Трефилова сообщило, что тренер не был госпитализирован и находится у себя дома.

"Нормальное самочувствие, ничего плохого. Все нормально, подозрение на коронавирус, а там видно будет. Ну, мы сдаем тесты каждый раз. Еще будут перепроверять. Сегодня результат пришел. Я дома. Сейчас перепроверяют результат. Пока все нормально. Может быть, ошиблись", - сказал Трефилов, отвечая на вопрос о своей госпитализации в Москве.

Напомним, что в августе прошлого года тренер российских гандболисток ушел на покой по совету врачей после перенесенной операции на сердце. Трефилов работал в женской сборной России с 1999 по 2012 год, а также с 2013 по 2019 год. Под его руководством команда завоевала серебро Олимпиады-2008 в Пекине и золото Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также четыре раза выигрывала чемпионаты мира.