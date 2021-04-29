Сборная России попала на Евробаскете в одну группу с чемпионами мира

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В четверг в Берлине прошла жеребьевка 41-го чемпионата Европы по баскетболу среди мужских команд, по итогам которой своих соперников по групповому турниру узнала сборная России. Жребий распределил 24 команды по четырем секстетам.

Отечественная команда попала в группу A, игры которой пройдут в столице Грузии. Ее соперниками будут Испания, Турция, Грузия, Бельгия и Болгария. Напомним, что испанцы являются чемпионами мира 2019 года.

Евробаскет-2022 пройдет с 1 по 18 сентября следующего года в Грузии, Италии, Чехии и Германии. По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала. Все игры плей-офф пройдут в Берлине.

The field for #EuroBasket 2022 is all set! ✔️



???? September 1-18, 2022#BringTheNoise and let's hear it for your country! — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) April 29, 2021

Изначально турнир должен был пройти в этом году, но был сдвинут на 2022-й из-за пандемии коронавируса и переноса Олимпиады в Токио на 2021 год.

Сборная России 13 раз принимала участие в чемпионатах Европы и однажды стала победителем турнира (2007 год). На первенстве континента 2017 года команда заняла четвертое место.