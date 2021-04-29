Бывшему африканскому легионеру футбольного клуба "Ростов" Каку Гелор Канга на родине предъявлены обвинения в подделке документов и фальсификации собственной личности. В Демократической Республики Конго утверждают, что спортсмен изменил свое имя, дату рождения и гражданство.
Согласно официальным данным, Канга 30 лет, он габонец, выступает за сборную своей страны. Однако расследование, проведенное журналистом Патриком Лупикой в ДР Конго, указывает на то, что нынешняя личность Канга - ненастоящая.
Установлено, что футболист родился 35 лет назад в городе Киншаса (ДР Конго), его полное имя - Киаку-Киаку Каянга. Об этом свидетельствуют добытые в интернете фотографии его предыдущих игровых лицензий. После отъезда в Габон в возрасте 17-20 лет он сменил имя, место и дату рождения, не подав официальную заявку на натурализацию для сборной Габона.
Футбольная федерация ДР Конго (FECOFA) известила о скандале Африканскую конфедерацию футбола (CAF). Если факт подделки документов будет доказан, то сборной Габона, за которую выступает Канга, грозит дисквалификация на ближайшем розыгрыше Кубка африканских наций, сообщает iSport.
Dnes slaví své 30. narozeniny gabonský princ Guélor Kanga! Tout le meilleur, Kaku! Bonne chance à Belgrade. ???????????? #acsparta pic.twitter.com/ujN36OtUjy— ruda (@ACSRuda) September 1, 2020
"Обвинения достаточно серьезные, чтобы поставить под сомнение тот факт, что он мог представлять Габон на высшем уровне, но особенно то, что он принимал участие в квалификационных соревнованиях Кубка африканских наций", - говорится в сообщении FECOFA.
Канга или Каянга, в настоящее время выступающий за сербскую "Црвену Звезду", с 2013 по 2016 год был игроком "Ростова".