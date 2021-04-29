Канга или Каянга, в настоящее время выступающий за сербскую "Црвену Звезду", с 2013 по 2016 год был игроком "Ростова"

ФК «Ростов» / ВКонтакте

Бывшему африканскому легионеру футбольного клуба "Ростов" Каку Гелор Канга на родине предъявлены обвинения в подделке документов и фальсификации собственной личности. В Демократической Республики Конго утверждают, что спортсмен изменил свое имя, дату рождения и гражданство.

Согласно официальным данным, Канга 30 лет, он габонец, выступает за сборную своей страны. Однако расследование, проведенное журналистом Патриком Лупикой в ДР Конго, указывает на то, что нынешняя личность Канга - ненастоящая.

Установлено, что футболист родился 35 лет назад в городе Киншаса (ДР Конго), его полное имя - Киаку-Киаку Каянга. Об этом свидетельствуют добытые в интернете фотографии его предыдущих игровых лицензий. После отъезда в Габон в возрасте 17-20 лет он сменил имя, место и дату рождения, не подав официальную заявку на натурализацию для сборной Габона.

Футбольная федерация ДР Конго (FECOFA) известила о скандале Африканскую конфедерацию футбола (CAF). Если факт подделки документов будет доказан, то сборной Габона, за которую выступает Канга, грозит дисквалификация на ближайшем розыгрыше Кубка африканских наций, сообщает iSport .

Dnes slaví své 30. narozeniny gabonský princ Guélor Kanga! Tout le meilleur, Kaku! Bonne chance à Belgrade. ???????????? #acsparta pic.twitter.com/ujN36OtUjy — ruda (@ACSRuda) September 1, 2020

"Обвинения достаточно серьезные, чтобы поставить под сомнение тот факт, что он мог представлять Габон на высшем уровне, но особенно то, что он принимал участие в квалификационных соревнованиях Кубка африканских наций", - говорится в сообщении FECOFA.

Канга или Каянга, в настоящее время выступающий за сербскую "Црвену Звезду", с 2013 по 2016 год был игроком "Ростова".