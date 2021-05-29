Баскетболисты московского ЦСКА проиграли турецкому "Анадолу Эфес" в полуфинале Евролиги.

Встреча, состоявшаяся 28 мая в Кельне, завершилась победой турецкой команды со счетом 89:86 (25:15, 24:22, 22:18, 18:31). По ходу третьей четверти армейцы уступали с разницей в 21 очко и сумели сократить отставание до минимума, но на большее их не хватило.

Самым результативным игроком матча стал легкий форвард ЦСКА Уилл Клайберн, набравший 26 очков. Защитник "Анадолу Эфес" Василие Мицич принес своей команде 25 баллов.

В другом полуфинале итальянский "Милан" со счетом 82:84 уступил испанской "Барселоне" и стал соперником ЦСКА по матчу за третье место, который намечен на 30 мая.

Главный трофей Евролиги в тот же день в финале разыграют "Анадолу Эфес" и "Барселона".

Напомним, что ЦСКА является восьмикратным победителем Евролиги. Москвичи в девятый раз подряд вышли в "Финал четырех" Евролиги, предыдущий турнир не был доигран из-за пандемии коронавируса.