Бывший главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Лучано Спаллетти занял аналогичный пост в итальянском "Наполи".

"Я рад объявить, что с 1 июля новым главным тренером "Наполи" будет Лучано Спаллетти. Добро пожаловать, Лучано. Вместе мы проделаем отличную работу", - пообещал президент клуба Аурелио Де Лаурентис.

Предыдущим местом работы 62-летнего итальянского специалиста был "Интер", из которого он ушел в мае 2019 года. В "Наполи" он сменил Дженнаро Гаттузо, по окончании сезона ушедшего в "Фиорентину".

В минувшем сезоне неаполитанцы заняли пятое место в турнирной таблице Серии А и не попали в Лигу чемпионов. Команда сыграет на групповом этапе Лиги Европы сезона-2021/22.

Также Спаллетти тренировал итальянские клубы "Рома", "Удинезе", "Анкона", "Венеция", "Сампдория" и "Эмполи". Единственным зарубежным опытом работы для него был петербургский "Зенит", которым Лучано рулил с 2009 по 2014 год. Петербургскую команду он дважды привел к победе в чемпионате страны, по разу выиграл Кубок и Суперкубок России.