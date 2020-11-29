Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Нейт Робинсон дебютировал в профессиональном боксе. В шестираундовом поединке, который состоялся в Лос-Анджелесе, экс-баскетболист уступил видеоблогеру Джейку Полу нокаутом во втором раунде.

Разыгрывающий защитник провел 11 сезонов в НБА (2005-2016), выступая за "Нью-Йорк", "Бостон", "Оклахому", "Голден Стейт", "Чикаго", "Денвер", "Клипперс" и "Нью-Орлеан".

В активе Нейта 618 матчей в НБА, средние показатели за игру - 11 очков, два подбора и три передачи. Робинсон трижды побеждал в конкурсе по броскам сверху в рамках Матчей звезд НБА (2006, 2009, 2010).

Поединок Робинсона и Пола предшествовал бою между бывшими абсолютными чемпионами мира Майком Тайсоном и Роем Джонсом - младшим.