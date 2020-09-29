MediaWhalestock / DepositPhotos Хоккеисты "Тампы-Бэй" во второй раз в истории стали обладателями Кубка Стэнли

MediaWhalestock / DepositPhotos

Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" стал победителем розыгрыша плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), во второй раз в своей истории добыв Кубок Стэнли. Впервые команда стала триумфатором розыгрыша в 2004 году.

В шестом матче финальной серии до четырех побед в Эдмонтоне "Молнии" нанесли поражение "Далласу" со счетом 2:0. Счет в противостоянии стал 4-2 в их пользу.

У победителей шайбы забросили Брэйден Пойнт и Блейк Коулман, Никита Кучеров отметился результативной передачей, а вратарь Андрей Василевский отразил все 22 броска по воротам впервые в карьере сыграл на ноль в плей-офф.

Обладателями почетного трофея в составе "Тампы" стали четыре россиянина - вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, нападающие Никита Кучеров и Александр Волков. За "Даллас" играли вратарь Антон Худобин, а также форварды Денис Гурьянов и Александр Радулов.

Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 (7+27) очка по системе гол плюс пас. Последний раз российский хоккеист побеждал в бомбардирской гонке в 2018 году, тогда это удалось форварду "Вашингтона" Евгению Кузнецову, набравшему 32 (12+20) балла. Также Кучеров показал второй результат среди российских игроков в истории НХЛ по количеству очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Рекорд - 36 очков в 2009 году - принадлежит Евгению Малкину.

Василевский отыграл от начала до конца все игры и установил рекорд НХЛ по проведенным минутам на льду (1708:12). Сергачев набрал 10 (3+7) очков в 25 матчах. А Волков дебютировал в кубковых матчах, проведя свою первую игру в НХЛ с 13 февраля, однако и одной встречи в финале достаточно, чтобы его имя было выгравировано на кубке.