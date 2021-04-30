В Английской Премьер-лиге хотят ввести паузы для разговения футболистов-мусульман

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Руководство английской Премьер-лиги (АПЛ) призвало всех судей обсудить вопрос о приостановке вечерних матчей лиги во время Рамадана, чтобы игроки-мусульмане могли разговляться.

Официальным лицам рекомендовали перед началом матчей обговаривать с капитанами соперничающих команд необходимость специальной приостановки игры для утоления футболистами голода и жажды, передает Sky Sports .

В понедельник матч "Лестером" и "Кристал Пэлас" был приостановлен судьей Грэмом Скоттом, чтобы Уэсли Фофана и Шейху Куяте смогли в подходящее время выпить энергетический напиток.

В священный для мусульман месяц Рамадан им предписано отказаться в дневное время от приема пищи, питья, курения и интимной близости. Пост начинается с рассветом и заканчивается после захода солнца, причем начать разговение желательно сразу после наступления темноты.

Premier League referees set to discuss Ramadan fasting with captains pre-match ⚽️???????????? #Football pic.twitter.com/A2Ts2auXE2 — Football News (@FootyLatestNow) April 28, 2021

Правила АПЛ и раньше позволяли сделать паузу в игре, если капитаны обеих команд договорились об этом заранее, но АПЛ хочет, чтобы вопрос приема пищи и воды мусульманами во время Рамадана стал стандартной темой для обсуждения, как это сейчас делается в отношении преклонения колена в знак поддержки расового движения Black Lives Matter (BLM).