Илья Ковальчук

Авангард ТВ / YouTube

Хоккейный клуб "Авангард" и нападающий Илья Ковальчук расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. Об этом сообщается на официальном сайте омской команды, которая в сезоне-2020/21 впервые завоевал Кубок Гагарина.

В дальнейшем форвард намерен вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

"Когда мы договаривались о переходе Ильи в "Авангард", сразу заключили джентльменское соглашение, - сказал генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков. - Ковальчук по-прежнему голоден до побед, он мечтает выиграть Кубок Стэнли, и поэтому мы только положительно оцениваем его желание снова попробовать свои силы в НХЛ".

В текущем сезоне 38-летний хоккеист, подписавший в декабре прошлого года контракт с омичами по схеме "1+1", провел 40 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 26 (9 +17) очков по системе гол плюс пас.

⚡ Хоккейный клуб "Авангард" и нападающий Илья Ковальчук расторгли контракт по взаимному соглашению сторон: https://t.co/yYZXBdmebS pic.twitter.com/CrDglkOx3C — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 30, 2021

За океаном воспитанник "Спартака" сыграл 926 матчей в составе "Атланты", "Нью-Джерси", "Лос-Анджелеса", "Монреаля" и "Вашингтона", записав в актив 876 баллов (443+433) за результативность.

В КХЛ Ковальчук также выступал за санкт-петербургский СКА, с которым дважды выиграл Кубок Гагарина.