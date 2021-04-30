"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рому" в полуфинале Лиги Европы УЕФА

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Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" на своем поле одержал разгромную победу над итальянской "Ромой" в первом матче полуфинала Лиги Европы УЕФА. Игра в Манчестере завершилась победой хозяев поля со счетом 6:2.

Дубли в составе у манкунианцев оформили Эдинсон Кавани (48', 64') и Бруну Фернандеш (9', 71' пен), еще по мячу забили Поль Погба (75') и Мэйсон Гринвуд (86'). У "Ромы" отличились Лоренцо Пеллегрини (15') и‎ Эдин Джеко (34').

По ходу первого тайма "Рома" провела три вынужденные замены. Из-за травм поле покинули полузащитники Жордан Верету и Леонардо Спинаццола, а также вратарь Пау Лопес.

"МЮ" не проигрывает дома в полуфиналах еврокубков с апреля 1997 года. За это время манкунианцы в родных стенах добыли пять побед и три ничьих на этой стадии.

Manchester United's MVP against Roma was _______ ????#UEL pic.twitter.com/XGedhwMjxV — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 29, 2021

В другой паре испанский "Вильярреал" на своем поле менее эффектно расправился с английским "Арсеналом" - 2:1. На голы Мануэля Тригероса (5') и Рауля Альбиоля (29') гости сумели ответить единственным мячом Николя Пепе (73') с пенальти.

На 57-й минуте "канониры" остались в меньшинстве после удаления Дани Себальоса, однако на 77-й минуте арбитр уравнял составы, удалив игрока "Вильярреала" Этьена Капу.

Which Villarreal players impressed you against Arsenal? ????#UEL pic.twitter.com/jOfE8FSmgb — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 29, 2021

"Арсенал" впервые за 13 матчей проиграл в еврокубках на выезде и прервал рекордную серию клуба без поражений.

Ответные матчи пройдут 6 мая в Риме и Лондоне.