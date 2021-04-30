Борис Миронов принял московский "Спартак" у Олега Знарка

Spartak Moscow / twitter.com

Московский хоккейный клуб "Спартак" объявил о назначении в качестве нового главного тренера команды известного в прошлом защитника Бориса Миронова. Как говорится в сообщении пресс-службы клуба, контракт с 49-летним специалистом подписан на два сезона.

На этом посту Миронов сменил Олега Знарка, контракт с которым красно-белые решил не продлевать. Знарок руководил командой в двух последних сезонах и оба раза спартаковцы не сумели пройти первый раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

49-летний Миронов провел одиннадцать сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Виннипег", "Эдмонтон", "Чикаго" и "Нью-Йорк Рейнджерс". На родине успел поиграть за ЦСКА и "Витязь".

Первое интервью в качестве главного тренера "Спартака". pic.twitter.com/6X4RsYJaYu — Spartak Moscow (@spartak_hc) April 30, 2021

В качестве тренера привел клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Красная Армия" к Кубку Харламова, возглавлял клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Звезда", работал в нижнекамском "Нефтехимике".