Баскетболисты "Химок" потерпели девятое поражение подряд в Евролиге

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Баскетболисты подмосковных "Химок" проиграли греческому "Олимпиакосу" в домашнем матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча в Мытищах завершилась со счетом 105:88 (26:23, 25:27, 27:14, 27:24) в пользу визитеров.

Самым результативным игроком встречи стал защитник греческого клуба Костас Слукас, набравший 25 очков. В составе "Химок" по традиции выделялся разыгрывающий Алексей Швед (22), Егор Вяльцев и Джордан Микки записали в актив по 17 баллов.

Химчане продлили серию поражений в Евролиге до девяти матчей и с двумя победами в 17 встречах идут на последнем месте в турнирной таблице , которую возглавляет московский ЦСКА. В следующем туре 8 января они сыграют в гостях с литовским "Жальгирисом".

.@olympiacosbc put on an offensive clinic beating @Khimkibasket 88-105 on the road



Highlights... pic.twitter.com/HBDxfERUVx — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 29, 2020

Тем временем баскетболисты петербургского "Зенита" в матче 17-го тура на выезде со счетом 78:72 (18:22, 19:13, 25:17, 16:20) переиграли "Маккаби" из Тель-Авива. В составе "Зенита" самыми результативными стали Алекс Пойтресс (16 очков) и Матеуш Понитка (14). У хозяев 18 очков набрал Скотти Уилбекин.

Highlights...@zenitbasket holds on to win in Tel Aviv pic.twitter.com/D9luPMSNrA — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 29, 2020

Питерцы с десятью победами в 15 встречах поднялись на четвертое место в турнирной таблице. Их следующим соперником 7 января станет греческий "Панатинаикос".