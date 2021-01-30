В матче регулярного чемпионата КХЛ между "Ак Барсом" и "Куньлунем" нападающий хозяев льда Артем Галимов отправил в ворота соперника невероятную по красоте и сложности исполнения шайбу.

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Форвард казанского клуба эффектно вывел свою команду вперед в концовке первого периода. 21-летний Галимов справа вкатился в зону гостей, хитроумным финтом обыграл защитника, пробросив шайбу себе между ног, а затем оставил не у дел вратаря и поразил ворота обманным движением, уже находясь к ним спиной.

В итоге встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Ак Барса" (80), который лидирует в таблице регулярного чемпионата, опережая на три очка ЦСКА (77).