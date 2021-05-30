Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк потребовал от сборной России победы над командой Швеции на групповом этапе чемпионата мира, чтобы "наказать" скандинавов непопаданием в плей-офф первенства планеты.

В субботу россияне добились четвертой победы на групповом этапе, одолев команду Швейцарии со счетом 4:1. Со шведами российская сборная сыграет в понедельник.

"Надо шведов тоже наказывать, чтобы они не попали никуда. Обязательно надо обыгрывать их", - цитирует Третьяка РИА "Новости" .

"Впрочем, и шведов, и белорусов, и всех остальных надо побеждать, а там как карта ляжет. Сегодня, чтобы стать чемпионом мира, надо обыгрывать всех, иначе шансов на золотые медали не будет", - добавил глава ФХР.

После пяти туров сборная России набрала 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы А, уступая Словакии по личным встречам. На предварительном этапе отечественной ледовой дружине осталось сыграть 31 мая со Швецией и 1 июня с Белоруссией. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.

Если подопечные Валерия Брагина наберут хотя бы одно очко в оставшихся двух матчах, то станут недостижимыми для шведов и обеспечат себе место в плей-офф вне зависимости от результатов других команд.