Пилот "Формулы-1" едва не сгорел заживо после жуткой аварии на Гран-при Бахрейна
 
Пилот "Формулы-1" едва не сгорел заживо после жуткой аварии на Гран-при Бахрейна
FORMULA 1 / youtube.com

Гонка Гран-при Бахрейна в рамках чемпионата "Формулы-1" ознаменовалась жуткой аварией с участием пилота команды "Хаас" Ромена Грожана. На первом круге он вылетел с трассы после столкновения с российским гонщиком "Альфа Таури" Даниилом Квятом.

На выходе из третьего поворота болид Грожана резко сместился вправо, он подрезал и зацепил машину Квята, после чего врезался в барьер на скорости 221 км/ч.

При ударе болид француза разорвало пополам в районе топливного бака, он мгновенно воспламенился. Грожан чудом остался жив, его спасла система защиты Halo и мгновенная реакция стюардов, оказавшихся с огнетушителями у пылающей машины уже через несколько секунд.

Грожан самостоятельно покинул горящую машину и сел в медицинский автомобиль. Рельс безопасности, в который врезался пилот, получил сквозную пробоину.

Ромен провел ночь в военном госпитале Манамы, столицы Бахрейна. Медицинское обследование выявило ожоги рук, а подозрения на перелом ребер не подтвердились. Медики пока воздерживаются от прогнозов относительно того, когда он вернется за руль.

"Я просто хотел сказать, что со мной все в порядке - относительно в порядке. Большое спасибо за поддержку. Несколько лет назад я был против Halo, но теперь я рад, что она появилась в "Формуле-1". Если бы не эта система, я не смог бы сейчас с вами разговаривать. Спасибо всем медработникам на трассе и в больнице", - опубликовал гонщик короткое видеообращение в Twitter.

Гран-при Бахрейна, перенесенный с конца марта на конец ноября, выиграл пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Британец, ранее досрочно завоевавший чемпионский титул, одержал 95-ю победу в карьере и 11-ю в сезоне.

Второе место занял Макс Ферстаппен из "Ред Булл", показавший лучший круг в гонке, а третьим стал его партнер по команде Александер Албон. Даниил Квят занял 11-е место.

Гонка прошла при искусственном освещении и была приостановлена примерно на 1 час 20 минут после аварии Грожана. Вскоре после рестарта произошла еще одна авария: после контакта с тем же Квятом из борьбы выбыл Лэнс Стролл из "Рейсинг Пойнт". Его болид перевернулся, но гонщик не пострадал.

Следующий этап - предпоследний в сезоне - также пройдет в Бахрейне 4-6 декабря.