Пилот "Формулы-1" едва не сгорел заживо после жуткой аварии на Гран-при Бахрейна

Гонка Гран-при Бахрейна в рамках чемпионата "Формулы-1" ознаменовалась жуткой аварией с участием пилота команды "Хаас" Ромена Грожана. На первом круге он вылетел с трассы после столкновения с российским гонщиком "Альфа Таури" Даниилом Квятом.

На выходе из третьего поворота болид Грожана резко сместился вправо, он подрезал и зацепил машину Квята, после чего врезался в барьер на скорости 221 км/ч.

При ударе болид француза разорвало пополам в районе топливного бака, он мгновенно воспламенился. Грожан чудом остался жив, его спасла система защиты Halo и мгновенная реакция стюардов, оказавшихся с огнетушителями у пылающей машины уже через несколько секунд.

Грожан самостоятельно покинул горящую машину и сел в медицинский автомобиль. Рельс безопасности, в который врезался пилот, получил сквозную пробоину.

A heart-stopping moment on Lap 1 in Bahrain



We are all incredibly grateful that @RGrosjean walked away from this incident#BahrainGP ???????? #F1 pic.twitter.com/6ZztuxOLhw— Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Ромен провел ночь в военном госпитале Манамы, столицы Бахрейна. Медицинское обследование выявило ожоги рук, а подозрения на перелом ребер не подтвердились. Медики пока воздерживаются от прогнозов относительно того, когда он вернется за руль.

"Я просто хотел сказать, что со мной все в порядке - относительно в порядке. Большое спасибо за поддержку. Несколько лет назад я был против Halo, но теперь я рад, что она появилась в "Формуле-1". Если бы не эта система, я не смог бы сейчас с вами разговаривать. Спасибо всем медработникам на трассе и в больнице", - опубликовал гонщик короткое видеообращение в Twitter.

Гран-при Бахрейна, перенесенный с конца марта на конец ноября, выиграл пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Британец, ранее досрочно завоевавший чемпионский титул, одержал 95-ю победу в карьере и 11-ю в сезоне.

Второе место занял Макс Ферстаппен из "Ред Булл", показавший лучший круг в гонке, а третьим стал его партнер по команде Александер Албон. Даниил Квят занял 11-е место.

Гонка прошла при искусственном освещении и была приостановлена примерно на 1 час 20 минут после аварии Грожана. Вскоре после рестарта произошла еще одна авария: после контакта с тем же Квятом из борьбы выбыл Лэнс Стролл из "Рейсинг Пойнт". Его болид перевернулся, но гонщик не пострадал.

The 2020 Bahrain Grand Prix put F1 drivers, teams and fans through every emotion#BahrainGP ???????? #F1— Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Следующий этап - предпоследний в сезоне - также пройдет в Бахрейне 4-6 декабря.