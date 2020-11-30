Личному врачу Диего Марадоны Леопольдо Луке в Аргентине предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве легендарного футболиста, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местное агентство Telam. Его подозревают в медицинской халатности и оставлении пациента без должного внимания, которые повлекли за собой смерть человека.

Сообщается, что полиция провела обыск в доме Луке и его офисе. В частности, следствие изъяло медицинские записи, компьютеры, сотовые телефоны и документацию, представляющую интерес для дела о "смерти в результате противоправных действий". При этом в отношении врача мера пресечения пока не выносится.

Также представители прокураторы пообщались с близкими родственниками Диего, расспросив их о событиях, предшествовавших смерти Марадоны: его лечении в ноябре, когда он перенес операцию по удалению субдуральной гематомы.

Возможно, что у Марадоны не было разрешения на то, чтобы покидать клинику, где ему сделали операцию. Прокуратура ищет ответы на ряд вопросов, в частности, почему при Диего круглосуточно не дежурил врач-специалист, были ли у экс-футболиста нужные лекарства, соблюдались ли медицинские протоколы, почему не было дефибриллятора.

Также следствие ведется в отношении медсестры Даяны Гиселы Мадрид, которая соврала на допросе о том, что в 07:30 утра слышала звуки, доносившиеся из комнаты Марадоны. Выясняется, заходила ли она проверить футболиста и дала ли ему все необходимые лекарства.

El abogado del neurocirujano Leopoldo Luque dijo que el médico "quiere declarar" ante los fiscales y adelantó que mañana él tomará contacto con el expediente pic.twitter.com/5NRolE2MZm— Agencia Télam (@AgenciaTelam) November 29, 2020

Луке на пресс-конференции во дворе своего дома отверг возможность медицинской ошибки, заявив, что для спасения легендарного футболиста было сделано все возможное и медицинской ошибки не было.

Диего Марадона скончался 25 ноября от остановки сердца. Ему было 60 лет. В Аргентине был объявлен трехдневный траур.