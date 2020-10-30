Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт не исключил, что российский чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов возобновит свою карьеру и вернется в октагон ради 30-го боя. Об этом Уайт заявил в эфире CBS Sports Radio.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи рамках турнира UFC 254 на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ), в третий раз защитив свой титул, и объявил о завершении карьеры. Непобежденный чемпион, лишившийся отца во время пандемии коронавируса, объяснил свое решение желанием быть ближе к семье.

"Никто не скажет, провел ли Хабиб свой последний бой. Ни тренер, ни кто-либо другой. Когда он объявил о своем уходе, то я подумал: "О, боже, ты издеваешься?". Я говорил с Хабибом, он был очень эмоционален, делая это заявление. Я чувствую, что он вернется и сделает 30-0. Так хотел его отец. Думаю, он сделает это ради своего отца", - заявил глава UFC.

На сегодняшний день на его счету Хабиба 29 побед в 29 боях. Недавно в UFC по просьбе россиянина признали его лучшим бойцом организации вне зависимости от весовой категории.

"Я считаю, что это самое подходящее время, чтобы принять такое решение. На пике уйти не каждый может, и практически никто не уходит. Я сделал достаточно в этом виде спорта, чтобы считаться лучшим. А деньги я и так заработаю", - цитирует RT заявление Хабиба по возвращении в Дагестан.

I have 15 minute interview with @ufc President @danawhite that will air tonight on @CBSSportsRadio at 8 PM Eastern/5 Pacific.



Dana told The Zach Gelb Show on CBS Sports Radio that he and @TeamKhabib have been talking & he expects Khabib to return & go for 30-0.



WOW! pic.twitter.com/UqAM19Y1SF— Zach Gelb (@ZachGelb) October 29, 2020

"Когда мы увидим его снова? Не знаю, сказать сложно", - добавил Уайт.