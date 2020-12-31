Баскетболисты московского ЦСКА продлили победную серию в Евролиге

Баскетболисты московского ЦСКА одержали 12-ю победу подряд в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги, одолев в овертайме итальянский "Милан".
Встреча 17-го тура, прошедшая в Италии, завершилась со счетом 91:87 (17:17, 22:16, 20:25, 21:22, 11:7).
Самым результативным игроком матча стал форвард "Милана" Зак Лидай, набравший 21 очко. У визитеров сразу три игрока оформили дабл-дабл Майк Джеймс (20 очков + 11 результативных передач), Никола Милутинов (17 + 19) и Йоханнес Фойгтманн (13 + 12).
It took OT, but @cskabasket took the dub on the road in Milan— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 30, 2020
Highlights... pic.twitter.com/faWdnEgW5G
ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Евролиги с 14 победами в 17 играх. В следующем матче 7 января московский клуб сыграет на выезде с испанской "Басконией".