Баскетболисты московского ЦСКА продлили победную серию в Евролиге

ПБК ЦСКА / ВКонтакте

Баскетболисты московского ЦСКА одержали 12-ю победу подряд в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги, одолев в овертайме итальянский "Милан".

Встреча 17-го тура, прошедшая в Италии, завершилась со счетом 91:87 (17:17, 22:16, 20:25, 21:22, 11:7).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Милана" Зак Лидай, набравший 21 очко. У визитеров сразу три игрока оформили дабл-дабл Майк Джеймс (20 очков + 11 результативных передач), Никола Милутинов (17 + 19) и Йоханнес Фойгтманн (13 + 12).

It took OT, but @cskabasket took the dub on the road in Milan



Highlights... pic.twitter.com/faWdnEgW5G — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 30, 2020