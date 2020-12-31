Представители сборной РФ по лыжным гонкам попали в ДПТ по пути на "Тур де Ски"

Стоп-кадр видео Unica TV / Youtube.com

Представители сборной России по лыжным гонкам, следовавшие в швейцарский Валь-Мюстаир на первый этап многодневки "Тур де Ски", попали в ДТП на границе Швейцарии и Италии. Инцидент произошел в ночь со вторника на среду, лыжников в машине не было.

Как сообщает швейцарская газета Blick , микроавтобус, в котором находились шестеро членов сервисной бригады национальной команды, занесло на обледеневшей трассе, машина съехала с горки на лед замерзшего водоема, пробила ледяной покров и застряла. Водитель и пассажиры освободились самостоятельно и вызвали экстренные службы.

На место происшествия прибыли пожарные, скорая помощь. Один из пассажиров получил легкую травму головы и сотрясение мозга. От медицинской помощи пострадавшие отказались.

Как сообщил старший тренер российских лыжников Юрий Бородавко, спортсменов в машине не было, там находились члены сервисной бригады.