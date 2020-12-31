Представители сборной России по лыжным гонкам, следовавшие в швейцарский Валь-Мюстаир на первый этап многодневки "Тур де Ски", попали в ДТП на границе Швейцарии и Италии. Инцидент произошел в ночь со вторника на среду, лыжников в машине не было.
Как сообщает швейцарская газета Blick, микроавтобус, в котором находились шестеро членов сервисной бригады национальной команды, занесло на обледеневшей трассе, машина съехала с горки на лед замерзшего водоема, пробила ледяной покров и застряла. Водитель и пассажиры освободились самостоятельно и вызвали экстренные службы.
На место происшествия прибыли пожарные, скорая помощь. Один из пассажиров получил легкую травму головы и сотрясение мозга. От медицинской помощи пострадавшие отказались.
Как сообщил старший тренер российских лыжников Юрий Бородавко, спортсменов в машине не было, там находились члены сервисной бригады.
"Никто не пострадал в ДТП. Все нормально и хорошо. Все закончилось удачно для сервисеров, они ехали на "Тур де Ски", на границе Швейцарии и Италии машина попала на лед, ее вынесло с дороги. Автомобиль пострадал, но главное, что все ребята в полном здравии и уже приступили к работе. В машине была только сервисная бригада, спортсменов не было. Все прошли медицинское обследование", - цитиурет Бородавко "Р-Спорт".