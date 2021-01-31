Футбольный клуб "Барселона" на официальном сайте команды объявил, что подаст судебный иск против испанской газеты El Mundo, которая опубликовала финансовые условия контракта аргентинского форварда Лионеля Месси с каталонцами

Pixabay.com

Футбольный клуб "Барселона" на официальном сайте команды объявил, что подаст судебный иск против испанской газеты El Mundo , которая опубликовала финансовые условия контракта аргентинского форварда Лионеля Месси с каталонцами.

Газета представила на суд общественности документ, согласно которому общая стоимость четырехлетнего контракта 33-летнего аргентинца, истекающего 30 июня 2021 года, составляет более 555 миллионов евро .

"Клуб сожалеет о публикации профессионального контракта, учитывая, что это частный документ, регулируемый принципом конфиденциальности между сторонами. "Барселона" категорически отрицает любую ответственность за публикацию этого материала и предпримет юридические действия против газеты El Mundo за любой ущерб, который может быть причинен в результате этой публикации", - говорится в заявлении.

LATEST NEWS ❗

Press Release: Leo Messi

All the details ????https://t.co/CVDmFaZ6t4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2021

Адвокаты Месси также намерены подать в суд на несколько человек из-за утечки данных о контракте футболиста. Как сообщает Marca , сторона аргентинца хочет подать в суд на трех человек, которые имеют полную информацию о соглашении.

К ним относятся: экс-президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу и исполнительный директор Оскар Грау, которые отвечали за подписание контракта, и Карлес Тускетс, исполняющий обязанности президента клуба, который также знал об этом документе.

Летом прошлого года 33-летний аргентинец хотел покинуть каталонский клуб, но в итоге согласился отработать до конца свой контракт.