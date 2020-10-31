В Мытищах подмосковные "Химки" со счетом 83:77 победили сербскую "Црвену Звезду" в матче шестого тура баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев паркета Эррик Макколлум, набравший 23 очка. Лидер российского клуба Алексей Швед вышел на площадку с капитанской повязкой, так как Сергей Моня восстанавливается после травмы, и принес своей команде 15 очков.

"Очень рад, что мы наконец одержали первую победу в Евролиге, - приводит слова главного тренера подмосковного клуба Римаса Куртинайтиса официальный сайт команды. - Надеюсь, наши проблемы позади, и все игроки вернулись на площадку. Мы показали хорошую защиту, а также контролировали игру, и все было отлично. Также мы намного умнее сыграли в нападении, особенно в концовке матча. Очень понравилось, как играл Алексей Швед: он играл на команду и, быть может, на набрал свою норму очков, зато раздал 12 передач, защищался, то есть делал именно то, что от него нужно для командного результата".

.@Khimkibasket gained its first win of the season downing Crvena Zvezda mts Belgrade 83-77 in the Russian capital



Highlights... pic.twitter.com/egpySGOHWI— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 30, 2020

"Химки" впервые победили в нынешнем сезоне Евролиги и "взлетели" с последней позиции на 11-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда встретится в гостях с турецким "Фенербахче" (6 ноября).