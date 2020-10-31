Алексей Швед
 
Алексей Швед
Фото: Sakhalinio / commons.wikimedia.org

В Мытищах подмосковные "Химки" со счетом 83:77 победили сербскую "Црвену Звезду" в матче шестого тура баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев паркета Эррик Макколлум, набравший 23 очка. Лидер российского клуба Алексей Швед вышел на площадку с капитанской повязкой, так как Сергей Моня восстанавливается после травмы, и принес своей команде 15 очков.

"Очень рад, что мы наконец одержали первую победу в Евролиге, - приводит слова главного тренера подмосковного клуба Римаса Куртинайтиса официальный сайт команды. - Надеюсь, наши проблемы позади, и все игроки вернулись на площадку. Мы показали хорошую защиту, а также контролировали игру, и все было отлично. Также мы намного умнее сыграли в нападении, особенно в концовке матча. Очень понравилось, как играл Алексей Швед: он играл на команду и, быть может, на набрал свою норму очков, зато раздал 12 передач, защищался, то есть делал именно то, что от него нужно для командного результата".

"Химки" впервые победили в нынешнем сезоне Евролиги и "взлетели" с последней позиции на 11-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда встретится в гостях с турецким "Фенербахче" (6 ноября).