Португальский футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду получил отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает официальный сайт туринского клуба.

35-летний португалец сдал первый тест на коронавирус с положительным результатом 13 октября. Из-за этого он пропустил игру сборной Португалии против команды Швеции в Лиге наций, два матча "Ювентуса" в Лиге чемпионов против киевского "Динамо" и "Барселоны", а также встречу против "Вероны" в чемпионате Италии.

СМИ неоднократно подчеркивали, что что болезнь у знаменитого спортсмена протекала бессимптомно, поэтому его возвращение на футбольное поле ожидалось.

В воскресенье (1 ноября) "Ювентус" проведет матч чемпионата Италии против "Специи", а 4 ноября встретится с венгерским "Ференцварошем" в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Оба матча команда проведет в гостях.