Более 50 стран - членов ОЗХО подтвердили и осудили отравление Навального "Новичком"

Szilas / wikipedia.org 56 из 193 стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), включая Великобританию, США и страны Евросоюза, раскритиковали отравление российского оппозиционера Алексея Навального веществом из группы "Новичок"

Алексей Навальный / Facebook

56 из 193 стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), включая Великобританию, США и страны Евросоюза, раскритиковали отравление российского оппозиционера Алексея Навального веществом из группы "Новичок". Совместное заявление стран опубликовано на сайте ОЗХО.

"Проведенный ОЗХО анализ биомедицинских образцов подтверждает наличие ингибитора холинэстеразы. Отметим, что ингибитор холинэстеразы идентифицирован как нервно-паралитический агент из группы химикатов, известных как "Новичок". Мы уверены в независимой экспертизе ОЗХО, показавшей, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", - говорится в документе. Там подчеркивается, что любое отравление человека нервно-паралитическим веществом считается применением химического оружия, что противоречит международным стандартам и нормам, запрещающим такое использование.

"Государства-участники Конвенции о химическом оружии неоднократно осуждали все применения химического оружия и подтвердили свою приверженность запрещению применения химического оружия согласно статье I Конвенции. Мы призываем Российскую Федерацию, на чьей территории было совершено нападение на представителя российской оппозиции, оперативно раскрыть обстоятельства этой атаки. Мы твердо убеждены, что лица, ответственные за применение химического оружия, должны быть привлечены к ответственности.", - говорится в заявлении.

При этом авторы заявления признают, что РФ запросила техническую помощь у Технического секретариата ОЗХО в соответствии с пунктом 38 (е) статьи VIII Конвенции, но не предоставила дополнительной информации о своих выводах по делу.

Кроме США и Великобритании, заявление подписали все страны ЕС, Турция, Украина, Грузия, Австралия, Канада, Япония и ряд других стран. "Великобритания считает, что для отравления Навального нет никаких правдоподобных объяснений, кроме причастности и ответственности России за это ужасное нападение", - говорится в Twitter британского постпредставительства в ОЗХО.

В свою очередь, российская делегация заявила, что Берлин, отказавшись от совместного расследования отравления, нарушил обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия. "Как иначе можно квалифицировать нежелание Германии выполнить свои обязательства по статьям VII и IX КЗХО, где четко прописано, что государства-участники должны оказывать друг другу правовое содействие и предпринимать меры для прояснения неясных вопросов путем консультаций и обмена информацией?" - приводит текст документа РИА "Новости".

Москва расценивает как отказ от сотрудничества "пустые отписки" Германии в ответ на пять запросов Генпрокуратуры России по делу Навального. Там заявили, что запросы были направлены в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и двум дополнительным протоколам к ней.

Российская сторона также заявила, что власти Германии сразу после случившегося с Навальным решили "оказывать активное противодействие проводимой доследственной проверке" данного инцидента, чем препятствовали "установлению истины".

Российская делегация заявила, что Германия намерена использовать ОЗХО для политического и санкционного давления на Россию. "Фейковая история, изначально раскрученная Германией, об отравлении Навального в России экзотическим "Новичком" не выдерживает никакой критики", - цитирует ТАСС.

Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия ведет переговоры с Организацией по запрещению химического оружия о формате сотрудничества в расследовании инцидента с Алексеем Навальным. Однако в материалах, переданных РФ, была "вымарана" химическая формула вещества, которое могло быть причиной отравления и которой особенно интересовались российские власти. Небензя также напомнил, что, согласно докладу ОЗХО на эту тему, вещество, которое могло быть причиной отравления Навального, не значится в списке химических отравляющих веществ.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу защиты Алексея Навального на отказ российских властей возбуждать уголовное дело о его отравлении. Навальный требует признать нарушение его права на жизнь, предусмотренного Европейской конвенцией по правам человека.

Российские власти заявляли, что правоохранительные органы не могут начать расследование "без доказательств преступления". По данным российских врачей, токсинов в организме оппозиционера не было. Ранее суд в Томске признал законным отказ в возбуждении дела об отравлении Алексея Навального, а МИД РФ и прокуратура последовательно требуют от Германии, где Навальный проходил лечение, раскрыть данные по обследованиям политика в рамках правовой помощи.

Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) 6 октября подтвердила наличие следов боевого яда семейства "Новичок" в биоматериалах Навального. Результаты анализа проб показали, что Навальный подвергся воздействию вещества, действующего как ингибитор холинэстеразы. Конкретный яд, найденный в организме политика, не обозначен в списке запрещенных веществ ОЗХО, то есть это, предположительно, была новая разновидность боевого вещества.

В МИД РФ заявили, что из закрытого техдоклада ОЗХО по отравлению Навального изъяты "ключевые сведения в отношении наименований, химического состава и характеристик соответствующих веществ". Между тем юристы Фонда борьбы с коррупцией подали в ФСБ заявление с требованием возбудить уголовное дело о разработке, производстве, накоплении, приобретении или сбыте оружия массового поражения из-за отравления политика.