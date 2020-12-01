Личный адвокат действующего президента США Рудольф Джулиани обсуждал с Дональдом Трампом возможность своего помилования до истечения срока полномочий главы государства. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

По данным ее источников, Трамп и Джулиани на прошлой неделе обсуждали возможность помилования адвоката на тот случай, если его отдадут под суд после инаугурации нового президента США, каковым вероятно станет лидер демократов Джо Байден. Источники издания не раскрывают, кто именно поднял данный вопрос. Не уточняется и то, какое решение принял действующий президент и лидер республиканцев Дональд Трамп, не скрывающий свою неприязнь к демократам.

Газета обратилась за комментариями к представителям Трампа, но они не ответили. Представитель адвоката Кристиэнн Аллен отказалась от комментариев, сославшись на профессиональную обязанность не раскрывать содержание конфиденциальных бесед с клиентами, передает ТАСС. "Он не обеспокоен этим расследованием, потому что не совершал ничего дурного. Эта позиция неизменна с первого дня", - заявил адвокат Роберт Костелло, который представляет интересы Джулиани и имел в виду проверку прокуратурой Нью-Йорка правомочности действий своего подопечного на Украине.

Как отмечает газета, Джулиани представляет интересы Трампа в деле о так называемой "фальсификации" президентских выборов. Причем за свою работу адвокат попросил непомерное вознаграждение - 20 тысяч долларов в день.

Рудольф Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался громкий скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в этом году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына ныне избранного президента США, демократа Джозефа Байдена, в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан.

Как отмечает NYT, право президента помиловать подозреваемого фактически еще до предъявления обвинений применяется крайне редко. Например, президент США Джеральд Форд помиловал своего предшественника Ричарда Никсона в 1974 году, который ушел в отставку под угрозой импичмента в связи с "Уотергейтским скандалом". Он был связан с незаконной установкой подслушивающих устройств в штаб-квартире Демократической партии в Вашингтоне в ходе президентской избирательной кампании 1972 года.

Джордж Вашингтон помиловал двух приговоренных к казни участников восстания фермеров в Пенсильвании, которые в 1794 году выступили против введенного федеральным правительством налога на дистилляты, включая виски (так называемое "восстание из-за виски"). Действия фермеров квалифицировались как государственная измена.

Президент Джимми Картер помиловал тысячи американских мужчин, уклонявшихся от службы в армии в период войны во Вьетнаме.

Помилование Джулиани Трампом на исходе его президентского срока наверняка вызовет критику и обвинения в том, что он выгораживает людей из своего окружения и препятствует следствию.

В июле Дональд Трамп смягчил приговор своему давнему советнику Роджеру Стоуну-младшему, который отказался сотрудничать со следователями и был осужден за семь преступлений. А на прошлой неделе Трамп помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, осужденного за дачу ложных показаний.