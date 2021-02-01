Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе визита в Москву 4 - 6 февраля поставит на переговорах с руководством России вопрос о "неприемлемых" массовых задержаниях на мирных акциях протеста, передает RFI (международное Французское радио). О подготовке визита в этот понедельник рассказал пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Петер Стано на еженедельной пресс-конференции Еврокомиссии. Он отметил, что при подготовке визита обсуждается возможность встречи Борреля с заключенным Алексеем Навальным.

"Продолжающиеся масштабные задержания и применение силы к людям, которые пытаются выражать свои политические взгляды, неприемлемы и подверглись широкому осуждению", - отметил на пресс-конференции в Брюсселе представитель службы.

Петер Стано отвечал на вопрос, остается ли в силе решение о визите в Москву главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, после того как вторую неделю подряд на протестных акциях в России задержания исчисляются тысячами. "Важно обсудить это с нашими российскими коллегами. По этой причине этот визит состоится", - добавил Стано.

Как ранее сообщал "Интерфакс", что во время визита Жозепа Борреля в Москву Боррель встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым и представителями гражданского общества.

Решение о поездке Борреля было в экстренном порядке принято 25 января на заседании Совета ЕС по иностранным делам, в ходе которого обсуждался и вопрос о введении новых санкций в отношении представителей руководства России. Вернуться к этому вопросу министры решили по результатам визита в Москву Жозепа Борреля.

Вечером в воскресенье Боррель выразил сожаление в связи с реакцией российских властей на протестные акции сторонников арестованного политика Алексея Навального, состоявшиеся в воскресенье в России.

"Я сожалею о массовых задержаниях и вновь непропорциональном применении силы против протестующих и журналистов в России сегодня", - написал в Twitter глава дипломатии ЕС. "Люди должны иметь возможность реализовать свое право на демонстрации, не опасаясь репрессий. России необходимо выполнять свои международные обязательства", - отметил Боррель.

2 февраля в Москве суд рассмотрит ходатайство ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу Yves Roche. Как сообщили журналистам в пресс-службе Мосгорсуда, заседание Симоновского райсуда пройдет в здании Московского горсуда из-за большого числа заявок от журналистов на аккредитацию, Навальный будет участвовать в процессе лично, а не по видеосвязи.

На акциях за освобождение Алексея Навального и против политики Владимира Путина и коррупции власти 23 января было задержано более 4000 человек, а 31 января - более 5400.