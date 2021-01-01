В Лейпциге сгорели семь джипов бундесвера в новогоднюю ночь

Einsatzfahrten Leipzig / YouTube

Семь автомобилей Вооруженных сил Германии сгорели праздничной новогодней ночью в Лейпциге. Об этом сообщили в пятницу в полиции города.

Внедорожники - всего 11 машин, а также прицеп - находились на парковке одного из автоцентров, где планировалось отремонтировать технику. Правоохранительные органы предполагают, что их умышленно подожгли. Семь транспортных средств сгорели полностью, пишет MDR.de.

В Берлине в течение ночи в отделения оказания неотложной помощи было доставлено около десятка человек, пострадавших при взрыве пиротехники. В основном речь идет об ожогах и переломах, но в двух случаях врачам пришлось ампутировать конечности.

Власти Берлина ранее определили во всех 12 административных округах 56 зон, где был запрещен запуск фейерверков и петард. Там не только нельзя было взрывать пиротехнику, но и даже собираться в канун Нового года, передает ТАСС.

В отдельных районах столицы отмечены нападения на полицейских, а также поджоги припаркованных автомобилей. В берлинском районе Букков полностью сгорел супермаркет площадью 800 квадратных метров.