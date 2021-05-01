В субботу, 1 мая, в храме Гроба Господня в Иерусалиме прошла церемония освящения Благодатного огня

Benoit Soubeyran / Wikimedia Commons

В субботу, 1 мая, в храме Гроба Господня в Иерусалиме прошла церемония освящения Благодатного огня.

Церемония проводилась при ограниченном доступе паломников. С утра в храме находились лишь священники, представляющие различные христианские конфессии и небольшая группа фотожурналистов. Однако к главному моменту церемонии храм был заполнен людьми.

Как сообщает NEWSru Israel, на подступах к храму Гроба Господня было установлено большое количество КПП для усиления мер безопасности в связи с трагедией на горе Мерон - там накануне в результате давки во время празднования Лаг ба-Омер погибли не менее 45 человек, около 150 получили травмы.

После завершения церемонии в храме Гроба Господня лампады с Благодатным огнем вынесли к Яффским воротам Старого города и передали представителям дипломатических миссий и фондов, обеспечивающих доставку в свои страны.

Святыню в этом году получают представители 11 стран, приславших самолеты в Израиль за Благодатным огнем - Кипра, Болгарии, Белоруссии, Молдавии, Украины, России, Румынии, Греции, Грузии, Польши и Казахстана.

Представители делегации Фонда Андрея Первозванного доставят святыню в Москву к вечернему пасхальному богослужению в Храме Христа Спасителя.

Церковная церемония получения Благодатного огня (литания), в которой в прошлые годы участвовали десятки тысяч верующих, по традиции ранее проходила с раннего утра и состояла из ряда ритуалов: вначале кувуклию осматривала и опечатывала полиция, в полдень от Иерусалимской патриархии начинался Крестный ход к Гробу Господню, который завершался перед входом в кувуклию, в пещеру вносили большую лампаду, в которой должен был возгореться главный огонь и 33 свечи (по числу лет земной жизни Спасителя), затем Иерусалимский патриарх входил внутрь кувуклии в одном полотняном подряснике - чтобы было видно, что он не проносит с собой в пещеру спички или что-либо еще, при помощи чего можно добыть огонь, после этого вход в часовню опечатывался и наступала тишина в ожидании чуда схождения Благодатного огня, после паузы патриарх выносил из кувуклии лампаду с Благодатным огнем.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".

Особое значение таинству этой церемонии придают православные христиане в Греции, России, Украине и некоторых других странах восточной Европы. Армянские христиане настаивают на том, что не бывает чудес по расписанию, христиане-копты также не принимают это явление как чудесное, хотя и те, и другие чтут традицию освящения Благодатного огня.